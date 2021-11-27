إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 260 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم السبت، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و188 ألفا و937 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 48.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 22 مليون حالة.

وواصلت دول العالم، تسجيل زيادات جديدة فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة فى إندونيسيا 453 حالة إصابة بكوفيد ووفاة 14 شخصا، ليصل إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و255 ألفا و268 وإجمالى الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و796 حالة.

وفى بولندا، سجلت السلطات الصحية هناك 26 ألفا و735 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 421 حالة وفاة .. ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و 461 ألفا و66 شخصا، والوفيات إلى 82 ألفا و607 حالة.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 863 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و830 ألفا و387 إصابة. كما تم تسجيل 142 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 48 ألفا و17 حالة.

وفى نيوزيلندا سجلت وزارة الصحة 177 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف و966 حالة. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالى حالات الوفاة حاليا 42 حالة.

وفى فنلندا، سجلت السلطات الصحية 1406 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 82 ألفا و284 إصابة، فيما لم تسجل البلاد وفيات جديدة، ليظل إجمالى الوفيات ثابت عند الـ 1302 حالة وفاة.

وفى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 413 ألف و664 إصابة، فيما بلغ تراكمى الوفيات 5142 حالة منذ بداية الجائحة بعد أن سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال أمس.

وفى ليتوانيا سجلت وزارة الصحة ألفى واثنين إصابات جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 464 ألفا و562 إصابة، فى حين تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و 644 حالة وفاة.

وفى إستونيا، سجلت وزارة الصحة 636 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 220 ألفا و514 إصابة، فى حين تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1781 حالة وفاة.

وفى رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 160 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و773 ألفا و 845 إصابة والوفيات إلى 55 ألفا و 989 حالة وفاة.

كما سجلت السلطات الصحية فى صربيا 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى مليون و 246 ألفًا و 508 حالات. وذكرت وزارة الصحة الصربية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و 484 حالة وفاة عقب تسجيل 48 حالة جديدة على مدار أمس.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1090 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالى الإصابات إلى 259 ألفًا و 875 حالة. أوضحت الوزارة أن 3 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 684 شخصًا.

وفى جنوب إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2465 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و 114 وفاة فى الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى مليونين و 952 ألفًا و 500 إصابة والوفيات إلى 89 ألفا و 711 حالة.

وفى كوبا أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 186 إصابة جديدة ب"كورونا" فى 24 ساعة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 961 ألفًا و 884 شخصًا، بينما لن يت تسجيل أى حالة وفاة لتظل حصيلة الوفيات متوقفة عند 8299 حالة وفاة.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية 50 ألفا و91 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، إضافة إلى 160 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالى للإصابات المسجلة فى المملكة المتحدة منذ ظهور الوباء إلى 10 ملايين و70 ألفا و841 إصابة، بينما بلغت حصيلة من ماتوا خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بـ"كوفيد-19" 144 ألفا و593 حالة، وإجمالى من تضمنت شهادات وفاتهم ذِكر "كوفيد-19" كأحد أسباب الوفاة 167 ألفا و927 شخص.

وأبلغ المعهد الوطنى الهولندى للصحة العامة عن 59 حالة وفاة، و21 ألفا و350 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة فى نذرلاند منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 19 ألفا و217 حالة، وإجمالى الإصابات مليونى و555 ألفا و415 إصابة.

كما أبلغت وزارة الصحة الإيطالية عن 51 حالة وفاة، و13 ألفا و686 إصابة، ما يصل بحصيلة الوفيات إلى 133 ألفا و537 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 4 ملايين و982 ألفا و27 إصابة.

وفى البرتغال، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 8 وفيات، و3 آلاف و205 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالى عدد ضحايا الفيروس إلى 18 ألفا و393 حالة، بينما بلغ العدد التراكمى للإصابات مليون و136 ألفا و446 إصابات.