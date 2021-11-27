في الآونة الأخيرة وجدنا أن الحكومة السعودية تحرص بأن تقوم بتوفير الخدمات للمقيمين داخل أراضيها بشكل إلكتروني يوفر عليهم الوقت والجهد، وهذا يظهر من خلال التعاون الذي قامت به وزارة الداخلية مع منصة أبشر في توفير خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك يتم من خلال عددًا من الخطوات البسيطة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال. إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي تتم خدمة إصدار وتجديد الإقامة من خلال الالتزام بهذه الخطوات الآتية: في البداية ينتقل المتقدم مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة أبشر.

ثم يقوم المتقدم بعدها باختيار أيقونة أبشر أعمال والتي تظهر باللون الأزرق.

ومن ثم يقوم المتقدم بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بعملية تسجيل الدخول بالمنصة.

فيجب أن يقوم المتقدم بإدخال اسمه والرقم السري الخاص به.

ومن بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى القائمة الخاصة بالخدمات.

ثم بعدها يقوم بالنقر على أيقونة خدمة تجديد الإقامة.

ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على كلمة التالي.

وبعدها يقوم باختيار اسم العامل، ومن بعدها يقوم بتحديده.

ومن ثم يضع المتقدم الفترة الخاصة بإقامته.

وبعد ذلك يتم التجديد له بشكل ربع سنوي.

ومن بعدها يتم النقر على أيقونة التأكيد، وبالتالي تتم العملية بنجاح. الشروط الخاصة بتجديد الإقامة الشروط الخاصة بتجديد الإقامة يتمثل عرض أهم الاشتراطات الخاصة بتجديد الإقامة بهذا الشكل الآتي: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر غير منتهي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ولابد أيضًا أن يقوم بعملية التجديد وهو متواجد داخل أراضي المملكة.

وذلك بالإضافة إلى أن يقوم بمعرفة كل التفاصيل الخاصة بمخالفاته المرورية ويقوم بسدادها.

كما يجب أن يقوم بسداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة بصورة إلكترونية. وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم كل التفاصيل التي تخص عملية إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لعملية تجديد الإقامة، وبالفعل نجد أن التعاون الذي تحقق ما بين وزارة الداخل ومنصة أبشر قد حقق مزايا عديدة للمقيمين بتجديد إقامتهم بصورة سهلة وسريعة. الوسوم

في الآونة الأخيرة وجدنا أن الحكومة السعودية تحرص بأن تقوم بتوفير الخدمات للمقيمين داخل أراضيها بشكل إلكتروني يوفر عليهم الوقت والجهد، وهذا يظهر من خلال التعاون الذي قامت به وزارة الداخلية مع منصة أبشر في توفير خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك يتم من خلال عددًا من الخطوات البسيطة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال. إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي تتم خدمة إصدار وتجديد الإقامة من خلال الالتزام بهذه الخطوات الآتية: في البداية ينتقل المتقدم مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة أبشر.

ثم يقوم المتقدم بعدها باختيار أيقونة أبشر أعمال والتي تظهر باللون الأزرق.

ومن ثم يقوم المتقدم بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بعملية تسجيل الدخول بالمنصة.

فيجب أن يقوم المتقدم بإدخال اسمه والرقم السري الخاص به.

ومن بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى القائمة الخاصة بالخدمات.

ثم بعدها يقوم بالنقر على أيقونة خدمة تجديد الإقامة.

ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على كلمة التالي.

وبعدها يقوم باختيار اسم العامل، ومن بعدها يقوم بتحديده.

ومن ثم يضع المتقدم الفترة الخاصة بإقامته.

وبعد ذلك يتم التجديد له بشكل ربع سنوي.

ومن بعدها يتم النقر على أيقونة التأكيد، وبالتالي تتم العملية بنجاح. الشروط الخاصة بتجديد الإقامة الشروط الخاصة بتجديد الإقامة يتمثل عرض أهم الاشتراطات الخاصة بتجديد الإقامة بهذا الشكل الآتي: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر غير منتهي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ولابد أيضًا أن يقوم بعملية التجديد وهو متواجد داخل أراضي المملكة.

وذلك بالإضافة إلى أن يقوم بمعرفة كل التفاصيل الخاصة بمخالفاته المرورية ويقوم بسدادها.

كما يجب أن يقوم بسداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة بصورة إلكترونية. وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم كل التفاصيل التي تخص عملية إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لعملية تجديد الإقامة، وبالفعل نجد أن التعاون الذي تحقق ما بين وزارة الداخل ومنصة أبشر قد حقق مزايا عديدة للمقيمين بتجديد إقامتهم بصورة سهلة وسريعة.

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