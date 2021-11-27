شروط حافز الجديد وطريقة التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات

تصدرت شروط حافز الجديد عمليات البحث بشكل لافت للنظر خلال هذه الفترة، وذلك يرجع إلى تعرض أكثر من شخص متقدم للتسجيل في حافز الجديد لرفض طلبه، فهذا بسبب عدم معرفة كل متقدم بهذه الشروط، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

شروط حافز الجديد

لكي يتم قبول المتقدم بعد أن يقوم بالتسجيل في برنامج حافز طاقات، حتى يتحصل على فرصة عمل داخل المملكة، فلابد أن يتوافر به مجموعة من الشروط، وإليكم أبرزها بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، فحصوله على جنسية أجنبية أخرى يمنعه من الاستفادة من هذا البرنامج.

ولابد أن يتراوح معدل الأعمار السنية لكل متقدم ما بين 20 سنة إلى 40 سنة.

ويشترط بألا يكون مستفيدًا من أي نشاط تجاري آخر.

كما يجب ألا يكون هناك أي دخل شهري يعوض المتقدم عن انتهاء وظيفته.

وفي حالة عمله داخل مؤسسات القطاع الخاص أو العام، فهذا الأمر يمنعه من الاستفادة من برنامج حافز.

وعلى الجانب الأخر يجب أن يكون المتقدم دارسًا بأي صف من الصفوف الدراسية.

ولابد ألا يتحصل على معاش بشكل شهري من قبل الصندوق الخاص بالتنمية الاجتماعية داخل السعودية.

كما يجب ألا يكون لديه أي معاناة جسدية تمنعه من العمل.

طريقة التقديم على حافز الجديد

عندما يقوم المتقدم بأخذ شروط اعانة حافز في عين الاعتبار، فهنا يجب عليه أن يتعرف على خطوات التقديم على حافز الجديد، وإليكم أبرز هذه الخطوات بالشكل الآتي:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية لموقع طاقات البوابة الوطنية للعمل.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة جميع البرامج.

وبعدها يقوم بالضغط على إعانة البحث عن العمل.

ومن ثم بعدها يقوم بالنقر على أيقونة التقديم.

وبعد ذلك تأتي خطوة إدخال بيانات المتقدم الشخصية.

ثم بعدها تتم عملية التقديم بالشكل الصحيح.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول شروط حافز الجديد، حيث وجدنا توافر هذه الشروط في كل متقدم للتسجيل بهذا البرنامج يسهل بشكل كبير من حصوله على مميزات أهم برنامج تنومي داخل المملكة العربية السعودي، كما قمنا أيضً بعرض خطوات التسجيل بهذا البرنامج.