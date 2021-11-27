بالفيديو: نجاة سائق دراجة من حادث رهيب بأعجوبة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، نجاة سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعد اصطدامه بشاحنة ثقيلة.
ونجا سائق الدراجة تشنغ، من تصادم خطير بشاحنة محملة بأنابيب كبيرة الحجم، بعدما تجوز سائق المركبة الإشارة الضوئية الحمراء.
وبعدما تفادى تشنغ السقوط تحت عجلات الشاحنة الكبيرة، أفرغت المركبة حمولتها الثقيلة على الطريق، دون أن يصاب سائق الدراجة بأذى.
ووفق شرطة المرور بمقاطعة جيجيانغ الصينية، فإن سبب الحادث يعود إلى عدم اتباع قوانين السير، وتجاوز الإشارة الحمراء.
وتسبب انحراف الشاحنة بشكل مفاجئ إلى جانب سقوط الأنابيب إلى تصادمها مع مركبة كانت واقفة، الأمر الذي تسبب لقائدها بإصابات نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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