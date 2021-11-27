نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت حاكمة نيويورك كاثة هوشول، فى تغريدة عبر "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وأوردتها مجلة نيوزويك الأمريكية، إن "هيئة الصحة فى نيويورك لم ترصد سلالة "أوميكرون" الجديدة، لكننا فى حالة تأهب قصوى".
وأضافت الحاكمة أن السلطات الصحية فى نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس، وأوضحت أنه بموجب حالة الطوارئ، تعمل السلطات على زيادة طاقة المستشفيات الاستيعابية فى نيويورك وتدعم جهود التطعيم لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.
وتابعت قائلة: "سنواصل مراقبة عينات الفيروس بنشاط، والعمل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة التطورات عن كثب".
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