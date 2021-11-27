وزير الخارجية الأمريكى يبدأ بعد غد جولة أوروبية

جدة - نرمين السيد - يبدأ وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن جولة إلى لاتفيا والسويد بعد غد الاثنين وحتى الخميس المقبل للمشاركة فى اجتماعات أمنية ولتأكيد الشراكة القوية والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى، اليوم السبت - أن بلينكن يستهل جولته بزيارة ريجا عاصمة لاتفيا، حيث يلتقى الرئيس إيجلز ليفيتس ورئيس الوزراء كريسجانيس كارينز ووزير الخارجية إدجار رينكيفيكس لتأكيد الشراكة القوية بين لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأثناء وجوده فى ريجا، يعقد وزير الخارجية الأمريكى اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الحلفاء ويحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو للتشاور مع الحلفاء بشأن القضايا المحورية فى حلف الناتو وأمن المجتمع عبر الأطلسى.

وفى الأول من ديسمبر المقبل، يتوجه بلينكن إلى ستوكهولم عاصمة السويد، لحضور المجلس الوزارى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء خلال المجلس المخاوف بشأن البيئة الأمنية فى منطقة أوروبا وأوراسيا والحاجة إلى تعزيزها من خلال التمسك بمباديء منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

ويلتقى وزير الخارجية الأمريكى أيضا المسؤولين السويديين لمناقشة أهمية العلاقة الأمريكية-السويدية والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.