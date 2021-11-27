الرئيس الصومالى: الجفاف يهدد حياة الملايين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن الرئيس الصومالى إن "موجة الجفاف الجديدة التى ضربت الأقاليم الجنوبية فى البلاد تهدد حياة الملايين"، داعيا جميع الجهات الحكومية إلى تكثيف الجهود فى مواجهة الجفاف.
وأضاف "فى هذا الوقت الصعب، علينا أن نتحد لتوحيد مواردنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون من الجوع ونقص المياه"، وحث الشعب الصومالى على الوقوف بجانب المنكوبين، كما حث العاملين فى القطاعين العام والخاص على المشاركة فى جهود الإغاثة.
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