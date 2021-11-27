وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن بالغ قلقه تجاه الوضع فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع فى إثيوبيا وأكدا دعمهما لإجراء حوار سياسى شامل.
وتوجه وزير الخارجية الأمريكى بخالص الشكر للرئيس كينياتا على زيارته الدافئة والمثمرة إلى نيروبى يومى 17 و18 نوفمبر الجارى.
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