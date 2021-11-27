العراق: الأيام المقبلة تشهد كشف حقائق عن عملية استهداف رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأضاف عباس، فى تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم السبت، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التى نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى".
وتابع: "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلا، الحقيقة لا تموت".
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