مشاجرات بالأسلحة النارية تثير الذعر فى نورث كارولينا وواشنطن

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت قائدة شرطة مدينة دورهام فى نورث كارولينا، باتريس أندروز، وقوع تبادل لإطلاق النار فى وقت متأخر بعد الظهر بين "مجموعتين تعرفان بعضهما البعض" فى مركز تجارى بالمدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالنيران وثلاثة آخرين جراء حالة الفوضى التى أعقبت الحادث.
وأشارت قائدة الشرطة إلى أن أحد المصابين طفل عمره 10 سنوات، مؤكدة أن الجروح التى أصابت جميع الأشخاص خلال المشاجرة لا تشكل خطرًا على حياتهم.
وأضافت أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أى من المصابين من بين الأشخاص الذين تبادلوا إطلاق النار، مؤكدة فرار غالبية المتورطين من مكان الحادث على الرغم من احتجاز أحدهم.
وفى تصريحات نقلتها محطة "دبليو. آر. إيه. إل"، قال موظف فى أحد المتاجر كان يعمل وقت إطلاق النار، إنه سمع دوى ست طلقات نارية عبر المركز التجارى، مما أدى إلى تدافع متسوقى يوم الجمعة إلى أقرب مخرج.
وأغلقت الشرطة الشوارع عند مركز ساوث بوينت التجارى، وأخلتها، لافتة إلى أن رجل أمن أطلق النار على شخص للاشتباه فى أنه كان يحاول سرقة سلع من متجر وول مارت ببلدة كينويك فى شرق واشنطن.
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