كندا تستعد لتشديد العقوبات ضد مناهضى لقاح كورونا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير العدل الكندى، ديفيد لاميتى، خلال مؤتمر صحفى، أمس الجمعة: "لا ينبغى ترهيب أى شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقى الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التى يحتاجون إليها بلا عوائق".
ومن المقرر أن تشمل التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الكندى، فرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بحق هؤلاء الذين يسعون إلى ترهيب مقدمى الرعاية أو منع الوصول إلى منشأة صحية. ووصف الوزير الكندى التظاهرات فى محيط المراكز الصحية، بأنها "سلوك بغيض وغير مقبول".
وتحذر الحكومة الكندية من أن الوباء أدى إلى تفاقم ظروف العمل الصعبة لمقدمى الرعاية الصحية الذين يواجهون مستويات مقلقة من العنف والتهديدات بالعنف، وهو ما أثاره رئيس الوزراء جاستن ترودو، خلال حملة الانتخابات التشريعية فى سبتمبر الماضى، عندما كان هو نفسه هدفًا للمتظاهرين المعارضين للقيود الصحية.
ووفقًا لمسح وطنى أجرته الجمعية الطبية الكندية فى عام 2021، فإن 3 من كل 4 أطباء أكدوا أنهم تعرضوا "للترهيب أو المضايقة فى مكان العمل"، كما أبلغت طبيبات عن تهديدات أكثر بكثير من نظرائهن الذكور.
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