إجراءات جديدة فى الأردن للقادمين من 7 دول لمواجهة متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية الأردنية، بناء على توصية وزارة الصحة اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول "جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوى، موزمبيق، نامبيا، إسواتينى، وبتسوانا"، اعتبارًا من غد الأحد بمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لها إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد لكورونا.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن القرار جاء نظرًا لظهور متحور جديد لفيروس كورونا "B.1.1.529" فى جنوب إفريقيا وفى بعض الدول المجاورة لها، والذى يُعتقد أنه أسرع انتشاراً من المتحور "دلتا" السائد حاليًا فى الأردن وفى معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن. وسيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرًا مؤسسيًا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من كورونا فى المطارات الأردنية أو فى الدول القادمين منها.

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