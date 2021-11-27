البابا فرانسيس والرئيس الفلسطينى يهنئان عون بعيد الاستقلال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل بيان للرئاسة اللبنانية، قال البابا فرنسيس فى برقيته: "إن العيد الوطنى للبنان يعطينى الفرصة لأن أتوجه إلى فخامتكم وإلى مواطنيكم بأطيب التهانى. أن مشروع امتكم قائم على تخطى الانتماءات الطائفية للسير معًا نحو شعور وطنى مشترك".

وأضاف "أنتم تدركون مدى تعلقى الخاص بلبنان وبأبنائه، كما بدوره الفريد فى الشرق الأوسط. من هذا المنطلق أطلب من الرب القدير أن يدعم مسيرتكم على الدرب الصعب والشجاع فى خدمة الخير العام. ومع هذا الدعاء استمطر على فخامتكم وكل أبناء وطنكم بركات العلى القدير".

ويحتفل لبنان بذكرى استقلاله فى 22 نوفمبر من كل عام، بمناسبة قيام فرنسا بمنح البلد استقلاله التام عام 1943.

وجاء فى برقية الرئيس عباس: "يسرنا فى غمرة احتفالكم بحلول الذكرى الـ78 لاستقلال الجمهورية اللبنانية المجيد، أن نرفع لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمى شخصيًا، ومن خلالكم لحكومة وشعب لبنان الشقيق، اسمى عبارات التهانى الأخوية".

وأكد الرئيس الفلسطينى حرصه "على العمل سويًا من أجل إثراء العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بلدينا والتى نفخر بها كثيرًا، لتحقيق المزيد من التعاون المثمر لصالح شعبينا".