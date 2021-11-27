فتح رابط وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 وظائف أمنية ومهنية رجال رتبة جندي عبر أبشر jobs.sa

رابط وظائف قوات الأمن الخاصة من أهم الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأمنية والمهنية على رتبة جندي رجال، وذلك ضمن خطة الدولة في توفير العديد من الوظائف للمواطنين السعوديين من زوي الكفاءات والخبرات، على أن تتوافر لدي المتقدمين على الوظائف المطلوبة الشروط والمؤهلات المحددة للقبول، ويتم التقديم إلكترونياً من خلال رابط أبشر توظيف، حيث فعلت المملكة النظام الإلكتروني في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين دون الحاجة للذهاب لمقرات المكاتب والتزاحم، حفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا وتوفيراً للوقت والمجهود، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

بدأ التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 اليوم السبت الموافق 27/11/2021.

من خلال رابط أبشر توظيف لعدد من الوظائف الأمنية والمهنية للرجال.

ونستعرض خلال السطور التالية الرابط الرسمي المباشر للتسجيل حتي يتمكن الراغبين في الالتحاق بقوات الأمن الخاصة، التقديم مع توافر الشروط والمؤهلات المطلوبة، حيث تتوافر عدة مميزات يحصل عليها المقبولين عند التعيين.

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

الإطلاع على الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال.

رابط التسجيل على وظائف قوات الأمن الخاصة

موعد التقديم

يبدأ التسجيل على وظائف قوات الأمن الخاصة من يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021، الموافق 22 ربيع الآخر 1443 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 الموافق 27 ربيع الآخر 1443.

جندي أمن حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها. فني موسيقي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. لحام حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. حداد حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة، مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. سباك حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. نجار حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. دهان حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. سمكري سيارات حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. دهان سيارات حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. حلاق حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. بناء حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. خياط حاصل على الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادات دبلوم أو دورات تخصص لا تقل مدتها عن ستة أشهر. عامل نظافة وسائل بوليسية K9 لا يقل المؤهل عن الكفاءة المتوسطة.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والدية خارج المملكة لخدمة البلاد. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التقديم. أن لا يكون متزوج من غير سعودية. يكون حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم عليها. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون مفصول من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية. يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بمرض. يجتاز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية.

الوظائف المطلوبة والمؤهلاتشروط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة