التحالف العربى يدمر ورش طائرات مسيرة ومخازن أسلحة للحوثيين فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء، مؤكدا أن الضربات دمرت ورش طائرات مسيّرة، ومخازن أسلحة لمعسكر فى حى "ذهبان".





وأكد التحالف - فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - أن الضربات حققت أهدافها، مضيفا أن التقييم العملياتى للتهديد يتطلب استمرارها، وأن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات. وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشيرا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية. وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلنت فى وقت سابق، استهداف دار الرئاسة فى العاصمة اليمنية، بسبب وجود تهديدات.

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