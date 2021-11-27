الاتحاد الأوروبى يعلق الطيران مع 7 دول إفريقية لمواجهة متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت دول الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، قرارًا بتعليق رحلات الطيران من 7 دول فى الجنوب الإفريقى، فى إجراءات استباقية لاحتواء المتحور الجديد من فيروس كورونا، والذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا.





وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت فى وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، تفعيل ما يطلق عليه بآلية "مكابح الطوارئ" لقواعد السفر المشتركة داخل الاتحاد الأوروبى، والتى أقرها التكتل من قبل بسبب انتشار فيروس كورونا، وهى الخطوة التى لاقت قبولاً بين الدول الأعضاء فى غضون ساعات من طرحها.

وأشارت مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبى إلى أن الدول المعنية هى بوتسوانا وإسواتينى، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوى.

وفى بيان له، قال المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن "البيانات الأولية تظهر أن السلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس كورونا، هى السلالة الأكثر تحولا التى يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشى الوباء حتى الآن".

وحذر المركز الأوروبى من أن الأمر يثير مخاوف جادة، خصوصًا أن هذا المتحور قد يقلص فعالية اللقاحات، ويزيد خطر الإصابة مجددا.

ومن جانبها، أوصت أندريا أمون، مدير المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بوضع أولوية لسد فجوة التطعيمات ودراسة إعطاء جرعات معززة لجميع البالغين.

كما دعت المسؤولة الأوروبية إلى إعادة فرض تنفيذ "تدخلات غير دوائية"، خصوصا ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.