مصرع 19 شخصا وإصابة 32 جراء اصطدام حافلة فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة المكسيكية فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم، بأن الحافلة السياحية كانت متوجهة لزيارة موقع دينى فى ولاية "مكسيكو" عندما اصطدمت بمبنى إثر تعطل مكابح المركبة عن العمل.

ووقع الحادث أمس الجمعة على طريق سريع فى بلدية "جوكيسينجو" بولاية "مكسيكو" التى تقع على بعد نحو 45 ميلا من جنوب غرب العاصمة "مكسيكو سيتى".

وذكر بيان للوزارة أن المصابين، الذين من بينهم الكثير من النساء والأطفال، تتراوح إصاباتهم بين كسور وإصابات فى الرأس.