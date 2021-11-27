كيشيدا: اليابان قررت امتلاك أسلحة هجومية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عزم بلاده على تعزيز قدراتها الدفاعية الضرورية، مؤكدًا أن حكومته ستنظر فى جميع الخيارات، بما فى ذلك امتلاك أسلحة هجومية لشن هجوم على قواعد العدو.





وفى خطابه بقاعدة لقوات الدفاع الذاتى البرية، اليوم السبت، أعرب كيشيدا عن قلقه إزاء التطور السريع لتكنولوجيا الصواريخ فى جارته كوريا الشمالية، والتوسع العسكرى الصينى.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال كيشيدا إنه عندما تراجع اليابان سياساتها الخارجية والأمنية، فإن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة، بما فى ذلك فكرة منح قوات الدفاع الذاتى القدرة على ضرب قواعد العدو.

كندا واليابان تعربان عن قلقهما بشأن النفوذ العسكرى والاقتصادى للصين

ولا تزال فكرة امتلاك اليابان الأسلحة والقدرات الهجومية أمرًا حساسًا بسبب القيود الصارمة المفروضة على قوات الدفاع الذاتى اليابانية بشأن استخدامها للقوة بموجب دستور التخلى عن الحرب.

وشدد كيشيدا على أنه لاي يمكن لليابان "التغاضى عن تطوير كوريا الشمالية الأخير للتقنيات الجديدة وتحسينها، مثل الصواريخ التى تفوق سرعتها سرعة الصوت".

كما أشار رئيس الوزراء اليابانى إلى أن "الصين تواصل تعزيز جيشها بدون شفافية كافية"، إضافة إلى قيام بكين "بمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن"، على حد وصفه.