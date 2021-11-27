انطلاق عملية التصويت فى الانتخابات المحلية بالجزائر

جدة - نرمين السيد - انطلقت عملية التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية، صباح اليوم، لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية، حيث بدأ الناخبون الجزائريون، الذى يقدر إجمالى عددهم بنحو 24 مليون ناخب وفقا لأرقام السلطة المستقلة للانتخابات، فى التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم فى تسيير حياتهم اليومية.





وتعد هذه الانتخابات ثانى استحقاق بعد الانتخابات التشريعية التى انعقدت فى 12 يونيو الماضى، وسيكون على الناخبين انتقاء ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلى لفترة مدتها 5 سنوات.

و"القائمة المفتوحة" تعنى أن يصوت الناخب على قائمته المفضلة التى تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية فى ترتيب المرشحين داخلها وليس كما كان فى السابق نظام "القائمة المغلقة" ويعنى أن الأحزاب تقدم قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها.

وعند فرز الأصوات بنظام "القائمة المغلقة"، توزع المقاعد على مرشحى القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه فى حال فازت قائمة معينة بـ 3 مقاعد فقط، تمنح هذه المقاعد للأول والثانى والثالث حسب الترتيب فى القائمة، أما فى نظام "القائمة المفتوحة" فترتيب المرشحين الذى يضعه الحزب ليس هاما؛ حيث يمكن للناخب أن يعين شخصا من أسفل الترتيب كخيار له بدلا من متصدر القائمة.

ويخوض هذا السباق الانتخابى، مترشحون فضلوا التقدم لهذا الاستحقاق تحت غطاء حزبى، وآخرون اختاروا المشاركة ضمن قوائم مستقلة، وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية أكثر من 115 ألف مرشح للمجالس البلدية ونحو 19 ألف مرشح للمجالس الولائية.