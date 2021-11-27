قتلى ومصابون في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو

قتل 4 أشخاص، على الأقل، في إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلاباً في إقليم كوسوفو.
وأفادت وسائل إعلام صربية أن مجهولون أطلقوا النار على الحافلة في بلدة جلوتشاني، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.
وأسفر الحادث كذلك عن سقوط مصابين، لكن عددهم الدقيق مجهول. فيما تحدثت تقارير أولية عن إصابة شخصين بجروح.
وقد وصل المحققون إلى مكان الحادث للتأكد من ملابساته.
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