رابط شهادات الطلاب noor.moe.gov.sa ونتائج الفصل الدراسي الأول عبر موقع نظام نور المركزي وتطبيق توكلنا ومنصة مدرستي الإلكترونية التعليمية وأيضا منصة ابشر، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم العديد من الوسائل لتيسير استخراج نتائج الطلاب والتي توشك على الظهور، كما يصل للطلاب واولياء الأمور عبر إشعارات المنصات على الهاتف النقال، حيث أعلنت الوزارة الانتهاء القريب من الامتحانات النهائية للطلاب في المدارس وعبر منصة مدرستي التعليمية أونلاين، بينما يستمر رفع النتائج التي تم تصحيحها ومراجعتها من المعلمين عبر منصة أعمالي للمراسلات الحكومية.

رابط شهادات الطلاب noor.moe.gov.sa برقم الهوية واستخراج النتائج من تطبيق توكلنا وأبشر

أعلن موقع نتائج الطلاب عبر وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالانتهاء القريب من جميع الاختبارات، والتي قام الطلاب بالانتهاء منها حضوريا وأيضا عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وكان الطلاب المحصنين قاموا بأداء الاختبارات حضوريا بينما أدى الطلاب المرضى أو غير المحصنين أو الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا الاختبارات أونلاين عبر منصة مدرستي، وأعلنت الوزارة انتهاء الجميع من الاختبارات في مساء الخميس الماضي، وبدأ البحث يزداد عبر مؤشر البحث العالمي لتنامي البحث عن النتائج وموعد الإعلان عنها.

موعد نتائج الطلاب في جميع المراحل عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء جميع الاختبارات كما أعلنت عن التصحيح الإلكتروني والمراجعة البشرية لجميع نتائج الطلاب بجميع مراحل التصحيح للتعرف على عدد من الأشياء والتي يكون من أهمها معرفة معدلات النجاح ومدى سهولة أو صعوبة الاختبارات، إلا أن الوزارة لم تعلن عن الموعد المقرر لظهور نتائج جميع المراحل التعليمية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي يتم الإعلان عنها مباشرة بعد الانتهاء من رفع نتائج الطلاب عبر منصة إعمالي على موقع نظام نور المركزي، ويقوم الطلاب باستخراج النتائج برقم الهوية والرقم السري، كما يقوم الطلاب المشتركين في خدمة الإشعارات بالتعرف على الإعلان عنها فور ظهورها، ويترقب الإعلان عنها ابتداء من السبت 27 نوفمبر 2021.

المنصات التعليمية لاستخراج شهايد الطلاب

كيفية استخراج شهادات الطلاب عبر نظام نور

يكون النظام المركزي هو الأساس في استخراج نتائج الطلاب إلا أن الوزارة قد قامت بإتاحة العديد من المنصات لتسهيل استخراج النتائج، ويكون التعرف عليها بالخطوات التالية: