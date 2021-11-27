"فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة

كشفت تسريبات عن مواصفات ساعة "فيفو" الذكية القادمة من الطراز "ووتش 2".

وحسب الصور التي نشرها موقع "جي إس إم أرينا"، فإن الساعة الذكية ستأتي بتصميم دائري مع سوار جلدي أو مصنوع من السليكون.

وستطرح الساعة بـ3 إصدارات تتباين من حيث الشكل، ولكنها تدعم العديد من المزايا كمراقبة معدل نبضات القلب، وتعداد الخطوات، ونظام لتحديد المواقع.

كذلك ستدمج الساعة بطاقة eSim رقمية، تمكّن المستخدم من تنشيط رقم هاتف محمول دون استخدام بطاقة هاتف حقيقية.

وبالنسبة لبطارية الساعة، فإنها ستكون بسعة 501 ميلي أمبير/ ساعة، بينما سيكون خيار العرض متمثلا بشاشة "أموليد" بخيارات متنوعة للمحافظة على الطاقة.

وبفضل بطاريتها طويلة العمر، ستكون قادرة على تشغيل الساعة لفترة طويلة قد تصل لأيام عند تفعيل خاصية حفظ الطاقة.