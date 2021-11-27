جنوب إفريقيا: إجراءات أوروبا غير مبررة ولا دليل على خطورة متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الصحة فى جنوب إفريقيا أن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة، قائلاً إنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من كورونا.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال وزير الصحة فى جنوب إفريقيا، إن أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح، لافتًا إلى أن فئة الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح عم الأكثر عرضة لعوارض صحية خطيرة بسبب متحور كورونا الجديد. الاتحاد الأوروبى يعلق الطيران مع 7 دول إفريقية لمواجهة متحور كورونا وكان الاتحاد الأوروبى أعلن، اليوم السبت، قرارًا بتعليق رحلات الطيران من 7 دول فى الجنوب الإفريقى، فى إجراءات استباقية لاحتواء المتحور الجديد من فيروس كورونا، والذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا.

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