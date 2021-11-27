البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة الفلسطينية، أكد اتحاد لجان الصيادين فى غزة أن بحرية الاحتلال الإسرائيلى حاصرت قارب صيد، يقل 5 صيادين وسط إطلاق نار، حيث اعتقلتهم جميعًا الليلة الماضية، ثم أفرجت عن 3 منهم.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن قواته البحرية أوقفت قاربًا فلسطينيًا، بزعم تجاوزه حدود مساحة الصيد البحرى المسموح بها فى جنوب قطاع غزة، مستخدمة عدة وسائل لإجباره على العودة، ورفض الانصياع للتحذيرات، حيث قامت باعتقال من كانوا على متنه ونقلتهم للتحقيق.

يذكر أن عدد الصيادين الفلسطينيين فى غزة يتجاوز الـ 4 آلاف، ويعانون من فرض إسرائيل قيود مشددة على عملهم فى إطار الحصار المستمر الذى تفرضه قوات الاحتلال على القطاع الساحلى منذ منتصف 2007.