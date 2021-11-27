العراق: موعد انسحاب القوات الأمريكية غير قابل للتمديد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن "موعد الانسحاب حدد سابقا وسيكون فى 31 ديسمبر المقبل، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقى والأمريكى"، مشيرا إلى أن مهام القوات الأمريكية ستتحول بعد هذا التاريخ إلى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية.

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