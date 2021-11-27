تايلاند تحظر دخول المسافرين من 8 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (فرانس 24) اليوم عن مسؤول بارز فى القطاع الصحى التايلاندى أوباس كارنكاوينبونج قوله: إنه "بدءا من شهر ديسمبر المقبل، سيتم منع السفر من بوتسوانا وإيسواتينى وليسوتو ومالاوى وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوى".

وأضاف أوباس أن تايلاند لن تسمح للمسافرين من تلك الدول بالتسجيل من أجل السفر إلى تايلاند اعتبارا من السبت.

وتابع "لقد أخطرنا الخطوط الجوية وتلك الدول"، مشيرا إلى أنه لن يُسمح للمسافرين من دول إفريقية أخرى باستخدام برنامج السفر دون حجر صحى الذى تتيحه البلاد للمسافرين المطعمين بالكامل ضد فيروس كورونا.