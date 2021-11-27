هولندا ترصد 61 إصابة كورونا على متن رحلتين من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى هولندا، اليوم السبت، رصد 61 إصابة بفيروس كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، مؤكدة أنها تواصل إجراء المزيد من الفحوصات اليوم، لمعرفة ما إذا كان بينهم مصابين بالمتحور الجديد "أوميكرون".





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قرر وزير الصحة الهولندى، هوجو دى يونج، إخضاع المسافرين الذين كانوا فى الطريق بالفعل إلى هولندا، لإجراء الفحوصات والخضوع للحجر الصحى عند الوصول. ووصل نحو 600 مسافر إلى مطار سخيبول فى أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب المخاوف المتعلقة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. هولندا: وقف الرحلات الجوية مع إفريقيا الجنوبية بسبب كورونا وكانت وزارة الصحة الهولندية أعلنت فى وقت مبكر من اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافرًا بفيروس كورونا. فيما قررت الحكومة الهولندية وقف جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية، أمس الجمعة.

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