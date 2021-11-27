روسيا ترفض اتهامات ألمانيا وفرنسا حول رباعية نورماندى

جدة - نرمين السيد - رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، اتهامات ألمانيا وفرنسا لموسكو بأنها رفضت المشاركة فى اجتماع وزارى فى إطار "رباعية نورماندى"، التى تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.





وفى بيان لها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتهام الذى ورد فى تصريحات وزارتى الخارجية الألمانية والفرنسية، هى إدعاءات "لا أساس لها".

وقالت زاخاروفا، إن الصيغة الرئيسية لتسوية النزاع فى أوكرانيا هى مجموعة الاتصال التى تشارك فيها أطراف النزاع، وهى كييف ودونيتسك ولوجانسك، وتقوم روسيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بدور الوساطة.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن الصيغة الأخرى هى "رباعية نورماندى" التى تهدف إلى مساعدة عملية السلام، ومراقبة تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية.

كما أشارت زاخاروفا إلى مبادئ التسوية المتفق عليها، والواردة فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2202، الذى أقر اتفاقيات مينسك وإعلان زعماء دول "رباعية نورماندى"، مذكرة بأن أهم تلك المبادئ هى عدم وجود بديل للتسوية السلمية والحوار المباشر بين كييف وبين دونيسك ولوجانسك، إضافة إلى تسلسل محدد من الخطوات التى تعتبر استعادة سيطرة أوكرانيا على حدودها مع روسيا الأخيرة منها.