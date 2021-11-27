التجارة العالمية تؤجل المؤتمر الوزارى الـ12 بسبب متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، على تأجيل المؤتمر الوزارى الـ12، الذى كان من المقرر أن يبدأ فى 30 نوفمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، بعد ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، وهو الأمر الذى دفع العديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر كان من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف التى تستضيف المؤتمر.





وذكر الموقع الإلكترونى لمنظمة التجارة العالمية، أن قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحى فى سويسرا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، قادت رئيس المجلس العام "داكيو كاستيلو" للدعوة إلى اجتماع طارئ لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لإبلاغهم بالوضع.

وقال كاستيلو "بالنظر إلى هذه التطورات المؤسفة وحالة عدم اليقين التى تسببها هذه التطورات، لا نرى بديلا سوى اقتراح تأجيل المؤتمر الوزارى وإعادة عقده فى أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك".

من جانبها، قالت المديرة العامة للمنظمة نجوزى أوكونجو إيويالا، إن قيود السفر تعنى أن العديد من الوزراء وكبار المندوبين لم يكن بإمكانهم المشاركة فى مفاوضات وجها لوجه فى المؤتمر، مشيرة إلى أن هذا سيجعل المشاركة على قدم المساواة مستحيلة.

وأضافت "أن أولويتى، كمدير عام، هى صحة وسلامة جميع المشاركين فى المؤتمر الوزارى الـ 12 ، من الوزراء والمندوبين والمجتمع المدنى"، مؤكدة أن التأجيل سيكون أيضا فى إطار الحفاظ على التزام منظمة التجارة العالمية باللوائح السويسرية.

وأجمع أعضاء منظمة التجارة العالمية على دعم توصيات المدير العام ورئيس المجلس العام، مع التعهد بمواصلة العمل لتضييق الخلافات حول الموضوعات الرئيسية مثل استجابة منظمة التجارة العالمية للوباء.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى أجبر فيها وباء فيروس "كورونا" منظمة التجارة العالمية على تأجيل مؤتمرها الوزارى الـ12، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع فى الأصل فى شهر يونيو عام 2020 فى نور سلطان عاصمة كازاخستان.