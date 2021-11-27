أول تعليق من أكسفورد البريطانية عن فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد

جدة - نرمين السيد - قال مدير مجموعة "أكسفورد" البريطانية للقاحات أندرو بولارد، اليوم السبت، إن اللقاحات الموجودة حاليا قد تكون فعّالة ضد سلالة "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، مُرجحا ألا تعود أوضاع الجائحة إلى نقطة الصفر بسبب السلالة الجديدة.





وأضاف بولارد - فى تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - "إذا نظرنا إلى أغلب التحورات فإنها مشابهة للنتوءات البروتينية التى شوهدت فى السلالات السابقة حتى الآن، وهذا يخبرنا بأنه رغم التحورات الموجودة فى السلالات الأخرى، استمرت اللقاحات فى منع المرض الشديد مع انتقالنا عبر سلالات ألفا وبيتا وجاما ودلتا". وتابع: "من وجهة نظر تخمينية، على الأقل لدينا بعض التفاؤل بأن اللقاح ينبغى أن يعمل ضد سلالة أوميكرون، لكن علينا الانتظار بضعة أسابيع للتأكد من ذلك"، مشيرا إلى أنه لو دعت الضرورة إلى تطوير لقاح جديد فسيتم إنتاجه سريعا بسبب الدراسات التى تمت بالفعل على الفيروس الأساسى. وشدد مدير مجموعة أكسفورد التى طورت لقاح "إسترازينيكا" على أنه من غير المرجح تماما أن تعود جائحة كورونا إلى نقطة الصفر مع تلقى أعداد كبيرة من الشعوب اللقاحات، مؤكدا أنه بالنسبة للبيانات القادمة من جنوب إفريقيا فإنه من المبكر للغاية التوصل لأى استنتاجات حاسمة فيما يخص تبعات سلالة أوميكرون.

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