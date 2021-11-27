أسعار سيارات تويوتا كورولا في المملكة العربية السعودية، تعد سيارات تويوتا كرولا من السيارات العائلية الصغيرة التي صنعتها شركة تويوتا، والتي أصبحت ذات صيت وشهرة من عام 1966 وحتى عام 1997، وفي عام 2007 وصلت مبيعات السيارة إلى 30 مليون وحدة، حيث صنفت السيارة كأول سيارة تم بيعها في ال36 عام من 40 عام الأولى في إنتاج السيارة، وتخضع السيارة إلى إعادة التصميم والتطوير من حين لآخر، وهنا سنعرض لكم أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية.

أسعار سيارات تويوتا كورولا في السعودية

أسعار سيارات تويوتا كورولا في السعودية، تم الإعلان عن إصدار فئات جديدة من تويوتا كورولا تختلف في الشكل والمواصفات وكذلك السعر، ومنها:

سيارة كورولا XLI 2022

سيارة كورولا XLI 2022تسمى هذه السيارة بستاندر الشركات، وذلك لأنها أقل السيارات جودة وسعر، تحتوي السيارة على محرك سعة 1.5 لتر 3 سلندر، وناقل حركة CVT، المقاعد مغطاة بقماش قابل التحريك، بالإضافة إلى شاشة 7 بوصة تدعم البلوتوث، ويبلغ سعر السيارة 75555 ريال سعودي.

سيارة XLI Executive 2022

سيارة XLI Executive 2022 يطلق على هذه السيارة ستاندر مطور، حيث أن مواصفاتها تقترب من مواصفات السيارة السابقة، بالإضافة إلى مثبت السرعة في الدريكسيون، وسعر السيارة 79235 ريال سعودي.

سيارة كورولا MR 2022

سيارة كورولا MR 2022 تتميز السيارة باحتوائها على حساسات في المصد الأمامي والخلفي على السواء، كما أن الإطارات ذات تصميم رياضي قياس 4 بوصة، ويوجد داخل السيارة زر إيقاف وتشغيل محرك السيارة، وشاشة 9 بوصة، وسعر السيارة 85215 ريال سعودي.

سيارة كورولا GLI MR 2022

سيارة كورولا GLI MR 2022 من مميزات هذه السيارة اتساع الصندوق الخلفي، وذلك لأن المقاعد الخلفية قابلة للطي، وشاشة 4.2 بوصة خلف الدركسون، بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي، ومسجل السيارة يحتوي على 4 سماعات، ويبلغ سعر السيارة 91195 ريال سعودي.