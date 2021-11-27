طريقة الحصول على الدعم المادي من الديوان الملكي في السعودية

الحصول على الدعم من الديوان الملكي في السعودية، الديوان الملكي هو برنامج يقوم بمساعدة الفئات المحتاجة بالسعودية تحت إشراف الملك عبد العزيز حيث تتقدم مجموعة من الأشخاص السعوديين إلى الديوان الملكي من أجل توضيح حالتهم المادية وما يعانون من زائقة مالية ويقوم الديوان بمراجعة تلك المعلومات وإرسال الكشوفات التي تحمل أسماء أصحاب تلك المشكلات إلى الجهات المعنية من أجل تحديد أحقية المواطن لدعم الديوان الملكي من عدمه ونعرفكم على طريقة وشروط دعم الديوان الملكي.

ما هو الديوان الملكي؟

الديوان الملكي هو حلقة الوصل المباشرة بين الملك وبين جميع المؤسسات الحكومية بالسعودية وعلاقته بالمواطنين ومتابعة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لهم من خلاله والديوان الكثير من المكاتب سوءا الخاصة بمستشاري الملك أو مكاتب التشريفات الملكية ويرأس الديوان الملكي في تلك الفترة فهد بن محمد العيسى ويقوم الديوان بمساعدة المواطنين الذين يحتاجون للدعم بعد مراجعة البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم.

كيفية التقديم على مساعدة الديوان الملكي

إذا كان المواطن يرغب في التقديم على دعم الديوان الملكي فعليه باتباع التالي:

يقوم بكتابة طلب يوضح به سبب رغبته في الحصول على الدعم المادي وتوضيح ظروفه المالية ويتم ارسال هذا الطلب بعدة طرق من خلال التواصل مع الديوان الملكي.

بعد تقديم الطلب إلكترونيًا يقوم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ومنها التوجه للتبويب الخاص بخدمة المساعدات المالية ليتم بعد ذلك تقديم النموذج الخاص بتوضيح سبب طلب المساعدة.

وعلى الراغب في الحصول على مساعدة الديوان الملكي توضيح بيانات الشخصية بدقة.

ومن ثم يُقدم الطلب بعد ضغطه على الزر الخاص بتقديم الطلب من أجل إرساله.

والانتظار بضعة أيام لحين الرد.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي في السعودية

أما عن الطرق المتاحة من أجل التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار أو الحصول على الدعم: