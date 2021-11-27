التشيك تتخطى 20 ألف إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية التشيك، اليوم السبت، تسجيل 20315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أول انخفاض أسبوعى لحالات الإصابة اليومية منذ شهرين.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن التشيك التى لا تزال مستشفياتها مكتظة بالمرضى، سجلت فى نفس اليوم من الأسبوع الماضى 22957 إصابة كورونا من بين السكان البالغ عددهم 10.7 مليون نسمة. وبحسب الوكالة، طبقت الحكومة التشيكية، ليلة أمس الجمعة، قرارًا بإغلاق الحانات والنوادى الليلية عند الساعة العاشرة، وحظرت أسواق عيد الميلاد، فى محاولة لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء.

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