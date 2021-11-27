المرصد السورى: انفجار يضرب مدينة البوكمال فى غرب الفرات 

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد إلى أن الانفجار أسفر عن تصاعد أعمدة الدخان، وتحديدًا من جانب مستشفى عائشة فى المدينة، حيث تزامن الانفجار العنيف مع تحليق طيران مسير مجهول فى أجواء المدينة، دون معلومات مؤكدة بشأن المواقع التى استهدفها الطيران المسير.

وبحسب المرصد السورى، يأتى الانفجار تزامنًا مع تصاعد الاستهدافات الجوية من قبل المسيرات المجهولة، ولاسيما على البوكمال ذات الأهمية الاستراتيجية.