العراق: تخصيص رحلة لاجلاء 430 عالقًا على حدود بيلاورسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، قال بيان لوزارة الخارجية إنه "تم منح حتى الآن 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعًا من المهاجرين"، مؤكدة أنه تم التنسيق لرحلة استثنائية خامسة مساء اليوم السبت، لإجلاء 430 من هؤلاء المهاجرين.

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