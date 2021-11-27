العراق: إحباط محاولة هروب 3 إرهابيين من سجن التاجى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، قالت قيادة عمليات بغداد إن "قوة أمنية مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجى شمالى بغداد التابع لدائرة الإصلاح فى وزارة العدل".

وأوضحت عمليات بغداد أن القوات العراقية فتحت النار على الهاربين الثلاثة عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجى للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة، لافتة إلى مقتل أحدهم، بينما استسلم الاثنان الآخران.