روسيا تسجل 1239 وفاة وقرابة 34 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة الـ34 ألف حالة، بينما لا يزال مؤشر الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى زهاء 1240 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 1239 وفاة و33946 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 1235 وفاة و34690 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3430 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1879 حالة)، ومقاطعة موسكو (1867 حالة)، ومقاطعة سامارا (1056 حالة).

وتماثل 36494 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و536825 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 271531 حالة وفاة، وثمانية ملايين و237465 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 223.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 581 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 69.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل قرابة 60.8 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ51.8%.