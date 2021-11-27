ألمانيا ترجح وصول سلالة كورونا الجديدة إلى البلاد

تشتبه السلطات في إحدى ولايات ألمانيا بوصول سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون" للبلاد من خلال شخص عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا.

فقد أعلنت سلطات ولاية هيسن، الواقعة غربي ألمانيا والتي تضم مطار فرانكفورت، اليوم السبت، الاشتباه بأول إصابة بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، مشيرة إلى أن الحالة المشتبه بها تعود لشخص عاد مؤخرا من جنوب إفريقيا.

جاء ذلك من خلال تغريدة لوزير الشؤون الاجتماعية في الولاية كاي كلوسه في حسابه على تويتر قال فيها "من المرجح أن تكون المتحورة أوميكرون موجودة بالفعل في ألمانيا".

وكتب كلوسه "اكتشفنا عدة تحورات مطابقة للسلالة أوميكرون في الليلة الماضية في مسافر عائد من جنوب أفريقيا"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان أن "هذا القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب أفريقيا وعلى الأرجح دول مجاورة لها"، مشيرا إلى أنه سيسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة، مع وضعهم بالحجر الصحي مدة 14 يوما حتى وإن كانوا ملقحين.

الجدير بالذكر أن ألمانيا تسجل مستويات قياسية جديدة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في ألمانيا إلى 5,717,295 بعد تسجيل 67125 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100,779 بعد تسجيل 303 وفيات جديدة.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان دعا أمس الجمعة في برلين إلى تخفيض حجم التواصل الاجتماعي على وجه السرعة لتجنب كارثة بسبب كورونا في ألمانيا.

وقال سبان: "الوضع خطير للغاية. أخطر من أي لحظة في الماضي خلال هذا الوباء".