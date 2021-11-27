من يحصد لقب كأس العرب 2021؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب 2021، حيث تشهد المسابقة التي تنطلق في 30 نوفمبر الجاري، مواجهات صعبة بالمجموعات الأربع.

ويشارك في بطولة "كأس العرب 2021" 16 منتخبا بواقع 9 منتخبات من قارة آسيا: "قطر، العراق، عمان، البحرين، الإمارات، سوريا، السعودية، الأردن ولبنان، ومن إفريقيا 7 منتخبات: مصر، تونس، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الجزائر والسودان.

مجموعات نارية

ويتنافس في المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين، أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهات قوية بين منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، فيما يتبارى في المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

نظام البطولة

تبدأ البطولة بمرحلة دور المجموعات حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى مرحلة دور ربع نهائي، تقام منافساته يومي 10 و11 من ديسمبر المقبل، ومن ثم تتأهل المنتخبات الفائزة إلى دور نصف النهائي المقرر إقامته يوم 15 ديسمبر، على أن يصعد منتخبان إلى المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

وعن أهمية البطولة، علق عبد الحميد بسيوني لاعب منتخب مصر الأسبق في تصريحات لموقع "دوت الخليج" قائلا: "بطولة مهمة جدا وجميلة. أرى أنها تقرب الشعوب العربية من بعضها البعض رياضيا".

وأضاف بسيوني بشأن الفرق الموزعة على المجموعات: "إنها مجموعات متوازنة للغاية، وأي منتخب يريد حصد لقب كأس العرب هذا العام عليه أن يدرك أنه سيلاقي فرقا قوية للغاية. البطل يجب أن يفوز على الجميع ويثبت ذاته".

وفيما يتعلق بحظوظ المنتخب المصري وكونه الأوفر حظا للفوز بلقب البطولة، أوضح بسيوني: "من وجهة نظري، المنتخب المصري الأقرب لحصد لقب كأس العرب. لدينا حظوظ كبيرة ولاعبين على مستوى عال وبمقدور الفريق حسم البطولة لصالحه".

وبدوره أشار الناقد الرياضي بلال السيسي لأهمية الحدث قائلا: "بطولة كأس العرب تعد من المسابقات الهامة للمنتخبات العربية قبل خوض المراحل الفاصلة في مشوار كأس العالم، وكذلك بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وبالنسبة لتوقعاته بشأن بطل نسخة "كأس العرب 2021" قال السيسي: "من الصعب توقع بطل النسخة، ولكن المنتخب القطري سيكون الأكثر جاهزية في ظل لعب المباريات على أرضه ووسط جماهيره كما أن صفوفه متكاملة. إن البطولة بمثابة اختبار جيد لهم قبل مونديال كأس العالم 2022".

وتابع السيسي: "عرب آسيا سيستغلون البطولة لمشاهدة عناصر جديدة لانتقاء لاعبين جيدين بالنسبة للمنتخب الأول لكل بلد، فمثلا هيرفي رينارد مدرب السعودية قرر الاعتماد على منتخب الشباب للبحث عن وجوه جديدة للمنتخب الأول".

واسترسل قائلا: "عرب آسيا سيكونون الأكثر جاهزية في البطولة، نظرا لقرب المسافات بينهم، كما أن أغلب لاعبي تلك المنتخبات يلعبون في الدوريات المحلية، على عكس المنتخبات العربية الإفريقية والتي تملك لاعبين أغلبه محترفون. بشكل عام أرى أن منتخب قطر سيكون أحد الطرفين المباراة النهائية".

وختم السيسي تصريحاته موضحا هدف المنتخب المصري من المشاركة ببطولة "كأس العرب 2021": "منتخب مصر مع كارلوس كيروش هدفه اكتشاف بعض النجوم للاستفادة منهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير، وكذلك المرحلة الفاصلة في مشوار التأهل لكأس العالم".