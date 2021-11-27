زلزال قوى يضرب جزيرة كريت فى البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أكدت وكالة الكوارث والطوارئ "آفاد"، أن "زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط فى الساعة 08.14"، موضحة أن عمق الزلزال بلغ 6.15 كليومترات.

ولم تشر التقارير إلى أى خسائر أو أضرار ناجمة عن الزالزال حتى اللحظة.

وكان زلزالاً ضرب الجزيرة فى 27 سبتمبر الماضى، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الزلزال، الذى بلغت شدته 5.8 درجة على الأقل على مقياس ريختر.