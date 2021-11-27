العراق يسّير رحلة جوية لإجلاء 430 من العالقين على الحدود البيلاروسية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرى، حتى الآن، منح 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعا من المهاجرين"، مشيرة إلى أنها نسقت لرحلة استثنائية خامسة لإجلاء المهاجرين البالغ عددهم 430 مساء اليوم.

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