البحرين تفوز بعضوية مكتب التربية الدولى التابع لليونسكو

جدة - نرمين السيد - فازت البحرين، اليوم السبت، بعضوية مكتب التربية الدولى التابع لمنظمة الـ(يونسكو) ممثلة للدول العربية، وذلك فى أثناء فترة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة بفرنسا والاجتماعات المقرّرة للجانها ومكاتبها.





وقال وزير التربية والتعليم البحرينى الدكتور ماجد بن على النعيمى وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن هذا الإنجاز يأتى تأكيدا على ما تحظى به البحرين من مكانة رفيعة على الصعيد العالمى فى كافة المجالات ومنها المجال التعليمى، وما تتميز به من تقدير واحترام فى هذه المنظمة الدولية العتيدة.

يذكر أن مكتب التربية الدولى يعدّ أقدم معهد للـ(يونسكو)، حيث أنشئ فى عام 1925، وتمّ إدماجه إدماجا تاما بالمنظمة فى عام 1969، وتحوّل منذ ذلك الحين من مركز للبحوث والتوثيق إلى مؤسسة متخصصة لليونسكو فى مجال المناهج الدراسية.

وتتمثّل المهمة الأساسية للمكتب فى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ المناهج الدراسية الكفيلة بتعزيز الإنصاف فى توفير التعليم والتعلم الجيدين والمناسبين، ومن ثمّ توجيه عملية التعلم لدى الطلاب وتدريب المعلمين وتقييم تحصيل الطلاب، بالإضافة إلى إسناد المؤتمر العام إليه مهمة الإسهام فى تصميم برنامج اليونسكو فى مجال التربية والتعليم وتنفيذه، وتوفير المساعدة على المستوى التقنى والمنهجى وتنمية القدرات.