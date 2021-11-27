الهند تراجع خطط تخفيف قيود السفر الدولى بعد ظهور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، مسؤولى بلاده، اليوم السبت، بمراجعة الخطط الخاصة بتخفيف قيود السفر الدولى، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".





وقال مودى، خلال ترأسه اجتماعًا رفيع المستوى حول وضع فيروس كورونا، ووتيرة التطعيم فى البلاد، إن الهند تحتاج إلى أن تكون "استباقية فى ضوء ظهور المتحور الجديد"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية. كما دعا رئيس الوزراء الهندى، مسؤولى بلاده إلى مراجعة خطط تخفيف قيود السفر الدولى، وذلك "فى ضوء ظهور أدلة جديدة". وفى بيان لها عقب الاجتماع، قالت الحكومة الهندية إن رئيس الوزراء "أكد الحاجة لمراقبة جميع الوافدين من الخارج، وإخضاعهم للاختبارات وفقا للإرشادات، مع التركيز بوجه خاص على القادمين من الدول المصنفة كمناطق خطرة".

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