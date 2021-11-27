سونا: السودان يفوز بمقعد إفريقيا فى الإنتربول

جدة - نرمين السيد - فاز السودان بمقعد إفريقيا فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، حيث حصل مدير عام قوات الشرطة، الفريق شرطة خالد مهدى إبراهيم، على 124 صوتًا من إجمالى 146 صوتًا للدول الأعضاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





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