جنوب إفريقيا: العالم يعاقبنا بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن أسفها، اليوم السبت، بعدما قررت العديد من الدول إغلاق حدودها أمام مواطنى الدولة الإفريقية والمسافرين منها، معتبرةً أن العالم يعاقبها بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت حكومة جنوب إفريقيا فى بيانها، اليوم، إن "هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تُعاقب جنوب إفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومى المتقدم". وأضافت الحكومة الجنوب إفريقية أنه "يجب تكريم التفوق العلمى، وليس معاقبته"، فى إشارة إلى قدرتها على اكتشاف متحورات كورونا الجديدة بسرعة أكبر.

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