الحكومة اليابانية تتبنى ميزانية تكميلية هى الأكبر على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عبر موقعها الإلكترونى أن قيمة الميزانية الإضافية تبلغ نحو 315 مليار دولار وتضم إيرادات ضريبية توزع على الإدارات المحلية وتغطى الإنفاقات التى تنص عليها أربعة إجراءات اقتصادية رئيسية.
ويخصص نحو 163 مليار دولار لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يخصص نحو 72 مليار دولار لما تصفه الحكومة بالرأسمالية الجديدة ويضم ذلك بعض الأموال التى ستخصص لإعانات تصرف لمرة واحدة بقيمة نحو 870 دولارا للقصّر الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أقل.
ويخصص نحو 15.5 مليار دولار لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والاستعداد لأزمات مستقبلية وسينفق جزء من المبلغ لتمويل المبادرة الحكومية لمنح المسافرين تخفيضات متنوعة على الرحلات من أجل دعم قطاع السياحة.
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