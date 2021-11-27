التشيك ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو (براغ الدولى) اليوم، أن التشيك أعلنت فرض قيود للسفر على الأشخاص العائدين من عدد من الدول الأفريقية ومن الاتحاد الأوربى، فى ظل المخاوف المتعلقة بالسلالة الجديدة من (كوفيد-19) فى أفريقيا والذى ظهرت بالفعل فى أوروبا.
وسيتعين على المسافرين الذين قضوا أكثر من 12 ساعة فى جنوب إفريقيا، أو ناميبيا، أو ليسوتو، أو زيمبابوى، أو زامبيا أو موزمبيق خلال الـ 14 يومًا الماضية الخضوع لحجر صحى مدته 10 أيام عند دخول التشيك، وستكون القيود سارية المفعول أيضًا على المواطنين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.
ويتوقع علماء الأوبئة أن الموجة الخامسة من الجائحة فى التشيك ستبلغ ذروتها فى وقت ما خلال شهر ديسمبر المقبل.
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