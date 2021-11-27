تونس تجدد رفضها القاطع للاستيطان الإسرائيلى وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكدت تونس دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى دفاعه عن حقوقه المشروعة التى لا تسقط بالتقادم وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.





وجددت تونس - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، اليوم السبت - رفضها القاطع لسياسة الاستيطان الاسرائيلى بكافة أشكاله، سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو مصادرة الأراضى أو هدم البيوت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك فى خرق واضح للقانون الدولى وللقانون الدولى الإنسانى.

وتحتفل تونس يوم 29 نوفمبر من كل عام مع سائر المجموعة الدولية باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وهى فرصة متجددة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطينى المناضل، لاسيما فى ظل تمادى سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى سياساتها العدائية، وخرقها الصارخ للقانون الدولى، وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم ومقدراتهم الوطنية.

وطالبت تونس - فى هذه المناسبة - المجموعة الدولية بالتدخل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بإيقاف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، بما من شأنه أن يمنع إحداث تغيير على أرض الواقع ويدعم جهود إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت تونس، إن العدوان الأخير لسلطات الاحتلال على الأراضى الفلسطينية المحتلة فى شهر رمضان المعظم يؤكد ضرورة التسريع فى إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية وفق جدول زمنى محدد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، سلام يعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، ويمكنه من الحرية والكرامة فى ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة.

وفى هذا الإطار، أعربت تونس مجددًا عن دعمها المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولى كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط فى عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولى والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وإيمانا منها بالدور المحورى الذى تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "أونروا" فى تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الاستقرار فى المنطقة، فإن تونس تثمن الالتزام الجماعى من قبل الوكالة والبلدان المضيفة، والمانحين الدوليين الذى مكن من مواصلة إسداء خدمات "الأونروا" الحيوية لصالح اللاجئين الفلسطينيين وترحب باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.