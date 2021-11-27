العاصفة آروين توقف الحركة فى المملكة المتحدة وتخلف قتيلاً

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات البريطانية، اليوم السبت، مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، وتوقف حركة النقل والسائقين على الطرق التى غطاها الجليد ليلاً بعدما اجتاحت عاصفة قوية مناطق شمال المملكة المتحدة.





وقال مكتب الأرصاد إن العاصفة "آروين" ضربت مناطق شمال المملكة المتحدة، محذرًا المواطنين من خطر الوضع، فيما أكدت الشرطة مقتل شخص بعدما سقطت على سيارته فى أيرلندا الشمالية.

ودعت خدمة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الابتعاد "عن الساحل فى وقت تمثل الأمواج والركام"، مؤكدًا أنها تمثل خطرًا على الحياة.

ومن جانبها، أعلنت مؤسسة الكهرباء فى المنطقة، أن العاصفة التى ترافقها رياح بسرعة 160 كلم تقريبا بالساعة، تسببت بانقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من 55 ألف مشترك فى شمال إنجلترا.

كما اضطرت السلطات إلى تعليق خدمة القطارات السريعة شمال نيوكاسل، وأغلقت الطرق بسبب ركام الجليد المتساقط فى أجزاء من اسكتلندا، حيث أدى تساقط الثلوج من بعد ظهر أمس الجمعة، إلى توقف الطرق فى مناطق شمال المملكة المتحدة البريطانية على نطاق واسع.