وأشار تبون إلى أن زيارة رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، إلى الجزائر أول أمس الخميس، موضحًا أنها تندرج فى إطار "تبادل الزيارات، والأراء والتجارب"، ومؤكدًا استمرار هذا النوع من الزيارات.
وفى تصريحاته، اليوم السبت، قال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن "الزيارة المرتقبة للرئيس تبون، إلى تونس ستأتى فى أوانها"، مشددًا على أهمية ونجاح زيارة رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر، لافتًا إلى أنها تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
وردًا على المطالبين بمرحلة انتقالية، قال الرئيس تبون إن الجزائر تمضى بثبات نحو "ترسيخ الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية العصابة والشعارات"، مضيفًا: "نبحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وهو ما وصلنا إليه اليوم".
واعتبر الرئيس الجزائرى أن هذه الانتخابات تهدف إلى "ترسيخ ثقافة المواطنة فى اختيار من يمثلنا، كما ستكون محطة مهمة فى بناء دولة قوية اقتصاديًا فى كنف الحرية والديمقراطية"، داعيًا مواطنى بلاده إلى اختيار الأفضل والاكفأ من بين المرشحين.
وأوضح تبون أن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابى فى 9 بلديات، من إجمالى 1541، كان بسبب عدم وجود قوائم للمرشحين، مؤكدًا على احترامه للمعارضة السياسية والفكرية، ومؤكدًا أنه لن يتم اللجوء للعنف للتعامل مع اولئك الذين يقومون بعرقلة عمل المؤسسات وسير الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى: سأزور تونس قريبًا للتشاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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