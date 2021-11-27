الرئيس الجزائرى: سأزور تونس قريبًا للتشاور

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عزمه زيارة تونس لتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين الجارين، وذلك فى تصريحات للصحفيين على هامش التصويت فى الانتخابات المحلية التى تشهدها البلاد اليوم.





وأشار تبون إلى أن زيارة رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، إلى الجزائر أول أمس الخميس، موضحًا أنها تندرج فى إطار "تبادل الزيارات، والأراء والتجارب"، ومؤكدًا استمرار هذا النوع من الزيارات.

وفى تصريحاته، اليوم السبت، قال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن "الزيارة المرتقبة للرئيس تبون، إلى تونس ستأتى فى أوانها"، مشددًا على أهمية ونجاح زيارة رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر، لافتًا إلى أنها تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وردًا على المطالبين بمرحلة انتقالية، قال الرئيس تبون إن الجزائر تمضى بثبات نحو "ترسيخ الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية العصابة والشعارات"، مضيفًا: "نبحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وهو ما وصلنا إليه اليوم".

واعتبر الرئيس الجزائرى أن هذه الانتخابات تهدف إلى "ترسيخ ثقافة المواطنة فى اختيار من يمثلنا، كما ستكون محطة مهمة فى بناء دولة قوية اقتصاديًا فى كنف الحرية والديمقراطية"، داعيًا مواطنى بلاده إلى اختيار الأفضل والاكفأ من بين المرشحين.

وأوضح تبون أن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابى فى 9 بلديات، من إجمالى 1541، كان بسبب عدم وجود قوائم للمرشحين، مؤكدًا على احترامه للمعارضة السياسية والفكرية، ومؤكدًا أنه لن يتم اللجوء للعنف للتعامل مع اولئك الذين يقومون بعرقلة عمل المؤسسات وسير الانتخابات.